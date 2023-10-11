Чиновников ЯНАО заставят участвовать в конкурсе, который покажет их эффективность

Власти ЯНАО поощрят достижения муниципальных управленцев, чтобы повысить их эффективность. Как сообщается в документах на сайте правительства, в округе проведут соревнования для сотрудников администраций, за номинации в которых можно получить несколько миллионов рублей.
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