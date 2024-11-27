Стало известно, почему кабмин призвал доработать закон о запрете мигрантам привозить семьи в Россию

А кто такой Песков ? Пресс-секретарь . Решать и думать - не его дело . Общаться с журналюгами - его работа . О полиции и о защите коренных граждан РФ думать должен министр МВД . Чего он не делает .

БВ

Борис Выдрин

Юра, вопрос миграции - чисто политический и ответственность за него лежит на президенте. Его говорящий орган в лице пескова всё выдал, а нам следует решать, куда и зачем гребут. Никакие иностранные трудовые мигранты нашей стране не требуются, всё это- надуманный способ обогащения и не только, отвлечения населения от главных проблем. Чтобы по-настоящему выбираться из колониального болота зависимости, куда завели нас алкаши и меченые с Натаном Сагалом (в бытность чубайсом) и Гайдаром, нам никакие конкуренции и рыночные экономики не помогут. Прежде нужен возврат собственности, всего разграбленного и подаренного. Ликвидировать само понятие олигархат. Это базовая основа достижения и ускоренного самовосстановления всех отраслей промышленности и сельского хозяйства и одновременно настоящего единства нашего народа, без которых нас сомнут, как говаривал товарищ Сталин.