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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции Ярославской области и общественники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

В Ярославской области прошли полуфинальные этапы Всероссийского конкурса «Большая перемена», участниками которых стали ребята 8-10 классов и студенты среднего профессионального образования из разных регионов страны.

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