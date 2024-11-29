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Отчима, издававшегося над 12-летним пасынком, отправили в СИЗО

Отчима, издававшегося над 12-летним пасынком, отправили в СИЗО

В Кемеровской области посадили изолировали от общества жителя Прокопьевска, который истязал и бил 12-летнего мальчика.

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