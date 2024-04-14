Захватившие в заложники пилота папуасы-сепаратисты готовы к переговорам с ООН

Армия национального освобождения Западного Папуа (TPNPB), сепаратистская группировка, борющаяся за независимость от Индонезии, обнародовала свои требования относительно освобождения новозеландского пилота, капитана Филипса Марка Мертенса .
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