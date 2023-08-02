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Ди Джей Васильевич подписал негарантированный контракт с «Вашингтоном»

Защитник Ди Джей Васильевич (26 лет, 190 см) подписал негарантированный контракт с «Вашингтоном». Васильевич отыграл четыре сезона за университет Майами и не был выбран на драфте НБА 2020 года.

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