NI: Россия ставит под угрозу планы США в Европе

Член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит написал в своей статье для журнала National Interest, что в США опасаются, что Российская Федерация нарушит выгодный Вашингтону баланс сил в Европе.
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