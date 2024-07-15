Туристы рассказали, как спасались прямо с пляжей из-за пожара на Кубани

Свидетели рассказали, что они пережили во время эвакуации из горящего хутора Дюрсо под Новороссийском Многочисленных туристов пожар застал врасплох, когда огонь уже подходил к базам отдыха, люди купались, загорали на пляжах.
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