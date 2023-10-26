Политолог об изменении политического ландшафта в США: «Республиканцы пытаются выстроить свою платформу»

Республиканец Майк Джонсон был избран спикером Палаты представителей США. Политолог Артемий Атаманенко рассказал «ФедералПресс», как новое назначение повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов и почему помощь Украине может быть сокращена:«Текущее назначение говорит о нескольких важных вещах.
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