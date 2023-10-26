ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Политолог об изменении политического ландшафта в США: «Республиканцы пытаются выстроить свою платформу»

Политолог об изменении политического ландшафта в США: «Республиканцы пытаются выстроить свою платформу»

Республиканец Майк Джонсон был избран спикером Палаты представителей США. Политолог Артемий Атаманенко рассказал «ФедералПресс», как новое назначение повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов и почему помощь Украине может быть сокращена:«Текущее назначение говорит о нескольких важных вещах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх