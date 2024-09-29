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Сенатор Джабаров призвал власти проверить информацию об убийстве полковника ВС России

Сенатор Джабаров призвал власти проверить информацию об убийстве полковника ВС России

По его мнению, новость может быть фейком.Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров призвал власти проверить информацию об убийстве Алексея Коломейцева — полковника ВС России.

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