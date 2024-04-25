175 лет назад, 25 апреля 1849 года, Русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца.
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175 лет назад, 25 апреля 1849 года, Русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца.
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