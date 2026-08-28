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Бизнес журнал. Урал

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Прибыль «Уралкуза» за полгода упала на 80% Челябинской области

Прибыль «Уралкуза» за полгода упала на 80% Челябинской области

Выручка компании за первое полугодие 2026 года упала на 37,8% — до 6,5 млрд рублей.Чистая прибыль ПАО «Уралкуз» по МСФО за первое полугодие 2026 года составила 0,87 млрд рублей, сократившись на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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