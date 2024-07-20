Прогноз погоды для москвичей на субботу: дождливая погода и прохладные температуры

Дождливая погода с грозами и температурой около 25 градусов по Цельсию ожидается в Москве в субботу. По прогнозам Федерального гидрометцентра, в столице пройдут кратковременные дожди, а к вечеру температура понизится до 14 градусов.
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