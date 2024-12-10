Эвакуация из обстрелянного ВСУ района Енакиево проводится на добровольной основе

Эвакуация из района Енакиево в ДНР, который подвергся атаке ВСУ, проводится на добровольной основе. Для местных жителей организовано безопасное место, обеспечено питание, сообщил РИА Новости заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков.
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