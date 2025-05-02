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13% россиян обращались к психологу из-за искусственного интеллекта – Выберу.ру

13% россиян обращались к психологу из-за искусственного интеллекта – Выберу.ру

В России готовят законодательный документ о потенциальном риске искусственного интеллекта. Рабочая группа из юристов, представителей консалтинговых компаний и разработчиков ИИ планируют классифицировать нейросети по ряду показателей.

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