Пирог из рубленого теста с телятиной

8–10 порций, приготовление: 2 ч Что нужно: 400 г мякоти телятины 3 средние луковицы 2 средние картофелины топленое масло соль, свежемолотый черный перец 1 яйцо для смазывания Для теста: 320 г муки 150 г сливочного масла 70 мл сливок жирностью 10% 4 г сухих дрожжей 0,5 ч.