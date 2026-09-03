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Арестовав «Профессора Молчанова» на Шпицбергене, Норвегия рискует потерять архипелаг

Арестовав «Профессора Молчанова» на Шпицбергене, Норвегия рискует потерять архипелаг

На днях в Средиземном море итальянцы захватили танкер Sun, но этим всё не ограничилось. Как выяснилось, 31 августа в порту Баренцбург на Шпицбергене норвежские власти задержали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», которое используется в том числе для коммерческих экспедиционных круизов.

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