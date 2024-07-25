«Перед вами военная машина». Трамп рассказал о телефонном разговоре с Зеленским. Что они обсуждали?

Трамп по телефону призвал Зеленского к достижению мира Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его к скорейшему достижению мира.
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