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The Eurasia Daily news agency

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Trump has his Dallas on the nose: Negotiations on Ukraine are going on in an emergency

Trump has his Dallas on the nose: Negotiations on Ukraine are going on in an emergency

Europe and Kiev are waiting in vain for the victory of the Democratic Party in the autumn elections in the USA — Ukraine is unlikely to become a priority for the Democrats again.

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