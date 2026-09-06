Europe and Kiev are waiting in vain for the victory of the Democratic Party in the autumn elections in the USA — Ukraine is unlikely to become a priority for the Democrats again.
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