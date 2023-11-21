ЦАХАЛ против ХАМАС, Байден против Трампа — борьба без правил

Каким образом Вашингтон управляет конфликтом в Газе и на что рассчитывает Дмитрий Родионов На фото: последствия обстрелов Хан-Юниса в секторе Газа (Фото: Юсеф Мухаммед/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Прекращение огня в Газе зависит от Вашингтона, который «полностью управляет войной», убежден член политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.