К общереспубликанской акции ´Профсоюзы - детям´ присоединился отраслевой профсоюз, поздравив воспитанников Бобруйской специал...

К общереспубликанской акции ´Профсоюзы - детям´ присоединился отраслевой профсоюз, поздравив воспитанников Бобруйской специальной школы-интернатаНовогодние и рождественские мероприятия в рамках общереспубликанских акций ´Наши дети´ и ´Профсоюзы - детям´ проходят во всех районах Могилевщины.