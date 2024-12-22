К общереспубликанской акции ´Профсоюзы - детям´ присоединился отраслевой профсоюз, поздравив воспитанников Бобруйской специал...

К общереспубликанской акции ´Профсоюзы - детям´ присоединился отраслевой профсоюз, поздравив воспитанников Бобруйской специальной школы-интернатаНовогодние и рождественские мероприятия в рамках общереспубликанских акций ´Наши дети´ и ´Профсоюзы - детям´ проходят во всех районах Могилевщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии