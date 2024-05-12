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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент РПЛ: «Чемпионат ровный, если лидеры теряют очки. Термин «чемпионская возня» мне не нравится, у нас чемпионская гонка»

Александр Алаев поделился мыслями после матча «Спартак» — «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ. «Если лидеры в борьбе за чемпионство теряют очки, значит, чемпионат ровный.

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