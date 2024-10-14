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Священник РПЦ Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией

Священник РПЦ Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией

Публичные инициативы о введении в РФ налога на бездетность являются абсурдными провокациями, направленными на то, чтобы помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри, уверен председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

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