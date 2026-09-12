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Моди предложил БРИКС подготовить план реформы системы глобального управления

Моди предложил БРИКС подготовить план реформы системы глобального управления

RAJAT GUPTA/EPA/TASS Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал БРИКС разработать план реформы глобального управления из 10 пунктов.

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