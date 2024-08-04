Багдад назвал условия предотвращения эскалации войны на Ближнем Востоке

Вероятность возникновение масштабной войны на Ближнем Востоке зависит от действий Израиля в секторе Газа и в Ливане, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает 4 августа иракское государственное агентство INA.
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