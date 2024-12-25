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Олимпийский чемпион Коваленко назвал главного конкурента Мичкова в гонке лучшего новичка НХЛ

Олимпийский чемпион Коваленко назвал главного конкурента Мичкова в гонке лучшего новичка НХЛ

Чемпион СССР, победитель Олимпиады-1992 Андрей Коваленко сравнил уровень таланта нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини и российского форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова.

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