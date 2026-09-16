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РБК СТИЛЬ

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Предприниматель с Камчатки — о том, как вести бизнес в удаленном месте

Предприниматель с Камчатки — о том, как вести бизнес в удаленном месте

Сергей Попов родился на Камчатке. Здесь же, в Петропавловске-Камчатском, в 2005 году он открыл небольшой магазин у городского рынка, с одним помощником и ассортиментом из радиаторов и ванн.

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