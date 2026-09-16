Предприниматель с Камчатки — о том, как вести бизнес в удаленном месте

Сергей Попов родился на Камчатке. Здесь же, в Петропавловске-Камчатском, в 2005 году он открыл небольшой магазин у городского рынка, с одним помощником и ассортиментом из радиаторов и ванн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A От «Оземпика» до ...
- АУ Hongqi обновил ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым