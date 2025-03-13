19-летний водитель сядет на скамью подсудимых за смерть пассажирки

Молодой человек отвлекся от дороги, что привело к трагедии. Астраханец предстанет перед судом и будет отвечать за смерть 31-летней пассажирки: региональное УМВД завершило расследование уголовного дела по ДТП, которое произошло на улице Победы в районе Больших Исад.
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