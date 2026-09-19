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Царьград

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Запрету больше 30 лет: почему в школьных столовых не готовят макароны по-флотски и яичницу

Запрету больше 30 лет: почему в школьных столовых не готовят макароны по-флотски и яичницу

В школьных столовых много лет под запретом находятся привычные домашние блюда.Роспотребнадзор напомнил о перечне блюд, которые запрещено подавать в школьных столовых.

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