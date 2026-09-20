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Царьград

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Петербургский депутат получил 13 тысяч жалоб на медицину за 5 лет

Петербургский депутат получил 13 тысяч жалоб на медицину за 5 лет

В рамках мероприятия «Ночь выборов — 2026» депутат Законодательного собрания Александр Ржаненков в беседе с корреспондентом «МК в Питере» Камиллой Латыповой обозначил ключевые темы, с которыми к нему чаще всего обращаются жители Петербурга.

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