Лидер Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ сделал ряд громких заявлений. Они касаются массового дезертирства из Вооруженных сил Украины (ВСУ), причин вторжения в Курскую область и политических перспектив самого Зеленского.
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