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"Бриллиантовый король" Лев Леваев снял обвинения против "афериста из Tinder", который обманывал девушек, представляясь его сыном

"Бриллиантовый король" Лев Леваев снял обвинения против "афериста из Tinder", который обманывал девушек, представляясь его сыном

Члены семьи русско-израильского бриллиантового магната Льва Леваева согласились отозвать уголовные обвинения, поданные ими против международного мошенника, 35-летнего Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают), также известного как "аферист из Tinder".

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