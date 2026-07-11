Глава парламента Крыма Константинов уверен, что приказ о подрыве отдавал лично Зеленский.Заявления киевского режима об отсутствии их причастности к теракту на «Северных потоках» являются ложью и лицемерием.
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