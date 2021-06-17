Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил дерзкий ультиматум Зеленского Сообщение «Напоминает мне Манилова»: Эксперт оценил дерзкий ультиматум Зеленского по «СП-2» появились сначала на Листай.