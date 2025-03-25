Звон в ушах можно снизить, питаясь этими продуктами (исследование)

«В каком ухе у меня жуж-ж-жит? — В левом! — А вот и не угадал! У меня жужжит в обоих ушах!» Примерно то же, что и фрекен Бок, но без Карлсона за спиной, испытывают люди с тиннитусом — состоянием, при котором появляется звон и прочий шум в ушах без внешних звуковых стимулов.