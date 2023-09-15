Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Трансфер Гюнтера в ЦСКА сорвался. Защитник «Вероны» отказался от перехода в последний момент (Джанлука Ди Марцио)

Трансфер Гюнтера в ЦСКА сорвался. Защитник «Вероны» отказался от перехода в последний момент (Джанлука Ди Марцио)

Накануне, в день закрытия трансферного окна в Мир РПЛ, 29-летний немец был близок к переходу в армейский клуб, но в последний момент передумал и сорвал сделку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх