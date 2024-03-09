В преддверии праздника в нашем учреждении прошли мероприятия посвященные женскому Дню 8 марта. Была отмасфера радости и весен...

В преддверии праздника в нашем учреждении прошли мероприятия посвященные женскому Дню 8 марта. Была отмасфера радости и весеннего настроения! Поздравления, песни, стихи звучали для наших дорогих женщин! .
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