Пашиняну полезно знать: Россия разоблачила западную шпионскую сеть в Армении

Замглавы МИД Галузин констатировал, что европейская миссия шпионит против России и ряда других странЗамглавы МИД России Михаил Галузин в интервью агентству ТАСС напомнил, что ОДКБ порядка двух лет назад предлагала комплекс мер, который мог бы поспособствовать стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе.