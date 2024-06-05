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Пашиняну полезно знать: Россия разоблачила западную шпионскую сеть в Армении

Пашиняну полезно знать: Россия разоблачила западную шпионскую сеть в Армении

Замглавы МИД Галузин констатировал, что европейская миссия шпионит против России и ряда других странЗамглавы МИД России Михаил Галузин в интервью агентству ТАСС напомнил, что ОДКБ порядка двух лет назад предлагала комплекс мер, который мог бы поспособствовать стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе.

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