Подполье: авиация поразила скопление ВСУ, готовящееся к отправке в Курскую область

Авиация ВС РФ ударила по скоплению украинских военных в Сумской области перед их отправкой на курское направление, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского сопротивления Сергея Лебедева .
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