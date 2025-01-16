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Российский боец помог артиллерии уничтожить два БМП, гаубицу и боевиков ВСУ

Российский боец помог артиллерии уничтожить два БМП, гаубицу и боевиков ВСУ

Министерство обороны России В зоне проведения спецоперации младший сержант Валерий Михайлов, находясь под массированным артиллерийским обстрелом наступающих боевиков, осуществил корректировку огня российских артиллеристов, позволив уничтожить вражескую технику и подкрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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