Российский боец помог артиллерии уничтожить два БМП, гаубицу и боевиков ВСУ

Министерство обороны России В зоне проведения спецоперации младший сержант Валерий Михайлов, находясь под массированным артиллерийским обстрелом наступающих боевиков, осуществил корректировку огня российских артиллеристов, позволив уничтожить вражескую технику и подкрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии