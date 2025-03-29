В Роскачестве сообщили о новой схеме мошенничества с домашними животными

Руководителя центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко заявил, что мошенники начали представляться сотрудниками «жилищной инспекции» и вымогать деньги, угрожая изъятием домашних животных из-за якобы превышения «лимита».
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