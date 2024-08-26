👌 Открытых очагов горения под Феодосией нет. Ситуация находится под контролем В некоторых местах тушению мешает сильный ветер.
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👌 Открытых очагов горения под Феодосией нет. Ситуация находится под контролем В некоторых местах тушению мешает сильный ветер.