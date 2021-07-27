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Эксперт из США рассказала о риске дальнейших мутаций на базе "дельта"-штамма

Эксперт из США рассказала о риске дальнейших мутаций на базе "дельта"-штамма

Данные о возможности новых мутаций на основе "дельта"-штамма коронавируса будут получены примерно к началу следующего года, рассказала ТАСС профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

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