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15 признаков, что вы умеете заботиться о себе

15 признаков, что вы умеете заботиться о себе

Забота о себе начинается с чистой кухни и вовремя оплаченных счетов фото: ShutterstockОбычно когда говорят о заботе о себе, на ум приходят отпуска и спа-салоны.

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