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В бундестаге призвали флот ФРГ обеспечить безопасность кораблей в Красном море

В бундестаге призвали флот ФРГ обеспечить безопасность кораблей в Красном море

Военный флот ФРГ должен защищать торговые корабли в Красном море. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление главы комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после нападения на принадлежащее немецкой компании судно, передает РИА Новости.

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