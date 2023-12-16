В бундестаге призвали флот ФРГ обеспечить безопасность кораблей в Красном море

Военный флот ФРГ должен защищать торговые корабли в Красном море. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление главы комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после нападения на принадлежащее немецкой компании судно, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии