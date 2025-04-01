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Китай начал военные учения вблизи острова Тайвань

Китай начал военные учения вблизи острова Тайвань

Комплексные военные учения вокруг острова Тайвань начали Вооруженные силы КНР, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И 1 апреля, сообщает пресс-служба военного округа.

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