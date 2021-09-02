Глава МИД КНР предостерег США от односторонних мер в отношении Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И в среду в ходе беседы в онлайн-формате со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри указал на ошибочность односторонних мер Вашингтона и попыток американской стороны усилить давление на Пекин.
Министр иностранных дел Китая Ван И в среду в ходе беседы в онлайн-формате со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри указал на ошибочность односторонних мер Вашингтона и попыток американской стороны усилить давление на Пекин.
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