Картина Дня

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Глава МИД КНР предостерег США от односторонних мер в отношении Китая

Глава МИД КНР предостерег США от односторонних мер в отношении Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И в среду в ходе беседы в онлайн-формате со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри указал на ошибочность односторонних мер Вашингтона и попыток американской стороны усилить давление на Пекин.

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