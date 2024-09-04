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Минприроды: Россия приветствует иностранные инвестиции в геологоразведку

Минприроды: Россия приветствует иностранные инвестиции в геологоразведку

Минприроды: Россия приветствует иностранные инвестиции в геологоразведку Татьяна АрестоваВ среду министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что страна приветствует участие иностранных инвесторов в геологических исследованиях своих природных ресурсов.

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