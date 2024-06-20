Ученые: регулярный храп может быт предвестником гипертонии

Во время исследования применялись сенсорные технологии для объективной оценки храпа.Ученые из Австралии выяснили, что регулярный храп связан с риском развития гипертонии, особенно среди мужчин среднего возраста с избыточным весом.
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