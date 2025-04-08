Почему появились пробки на "выделенке" на проспекте Строителей в Барнауле?

Власти утверждают, что камеры на "выделенках" сейчас работают, однако в марте-апреле у них сменился владелец Камеры на выделенной полосе на проспекте Строителей находятся "в работоспособном состоянии" и фиксируют выезды на нее, на которые ранее жаловались барнаульцы.