Почему появились пробки на "выделенке" на проспекте Строителей в Барнауле?

Власти утверждают, что камеры на "выделенках" сейчас работают, однако в марте-апреле у них сменился владелец Камеры на выделенной полосе на проспекте Строителей находятся "в работоспособном состоянии" и фиксируют выезды на нее, на которые ранее жаловались барнаульцы.
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